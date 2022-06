Barù, Alex Belli prende in giro il suo ristorante: c’è anche Alessandro Basciano – VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) Alex Belli, dopo avere detto la sua in merito alle precisazioni di Jessica Selassiè sul suo rapporto con Barù, ha voluto commentare l’accaduto sui social (ma non si è fermato qui). Barù, Alex Belli sfotte il suo ristorante: Basciano interviene Il man della factory, prezzemolino come sempre, ha deciso di fare dell’ironia sul ristorante di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 giugno 2022), dopo avere detto la sua in merito alle precisazioni di Jessica Selassiè sul suo rapporto con, ha voluto commentare l’accaduto sui social (ma non si è fermato qui).sfotte il suointerviene Il man della factory, prezzemolino come sempre, ha deciso di fare dell’ironia suldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

