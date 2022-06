Bargiggia: "Napoli, non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mertens e per Koulibaly ...'' (Di martedì 7 giugno 2022) Bargiggia: "Napoli, non ci sono le condizioni per il rinnovo di Mertens, Koulibaly? Trattativa in fase di stallo, ecco la situazione, le ultime su Ostigard, Deulofeu e Ospina" A IlSognoNelCuore.com è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Queste le sue parole: Resta complicata la questione Mertens, ormai ai titoli di coda: il belga quindi non rinnoverà? Inoltre come si è arrivati a questa situazione? Ad oggi che ci sono poche possibilità di vedere in futuro Mertens a Napoli. Nel mercato si è sempre assistiti a decisioni ed episodi poi saltati, basti citare il noto caso Signori. Ritenere, dunque, la trattativa saltata 100% è sbagliata, ma al 99,9% non ci ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 giugno 2022): ", non cileper ildi? Trattativa in fase di stallo, ecco la situazione, le ultime su Ostigard, Deulofeu e Ospina" A IlSognoNelCuore.com è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Queste le sue parole: Resta complicata la questione, ormai ai titoli di coda: il belga quindi non rinnoverà? Inoltre come si è arrivati a questa situazione? Ad oggi che cipoche possibilità di vedere in futuro. Nel mercato si è sempre assistiti a decisioni ed episodi poi saltati, basti citare il noto caso Signori. Ritenere, dunque, la trattativa saltata 100% è sbagliata, ma al 99,9% non ci ...

