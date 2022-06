Barella e Pellegrini stendono l’Ungheria | la nuova Italia è prima

Advertising

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaUngheria 2??-1?? ?? #Barella 30’, #Pellegrini 45’, aut. #Mancini 61’ ?? A #Cesena la gi… - UEFAcom_it : ???? Italia avanti con Barella e Pellegrini Il migliore degli Azzurri? - Eurosport_IT : Gli azzurri conquistano la prima vittoria nel girone con le reti di Barella e Pellegrini: in classifica è primo pos… - STEVE19722 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaUngheria 2??-1?? ?? #Barella 30’, #Pellegrini 45’, aut. #Mancini 61’ ?? A #Cesena la giovane #Nazi… - Ansa_ER : Nations League: Italia-Ungheria 2-1. In gol Barella e Pellegrini, nella ripresa autorete di Mancini #ANSA -

... ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma 7; Calabria 6.5, Mancini 5, Bastoni 6, Spinazzola 6 (75 Dimarco 6);8 (66 Locatelli 6), Cristante 6,7.5 ...... nella discesa e nell'assist per, ma anche nei movimenti e nella corsa. Quanto ci era mancato! (dal 75' Dimarco 6: entra e non sbanda, proponendosi anche in fase offensiva).7,5: ...CESENA – Torna alla vittoria, la Nazionale di Roberto Mancini: battuta l’Ungheria (2-1) con i gol di Barella e Pellegrini, prima dell’autorete di Mancini. Ma gli azzurri sono primi nel girone di ...Barella e Pellegrini rilanciano l'Italia: Ungheria ko 2-1 in Nations League del 07/06/2022 alle 22:35 Riecco la Nazionale. Al Dino Manuzzi di Cesena, gli Azzurri di Roberto Mancini vincono 2-1 la ...