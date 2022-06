Bando delle endotermiche - L'Europarlamento si spacca alla vigilia del voto (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano poche ore al voto che deciderà la sorte del motore endotermico. Un voto che, almeno alla vigilia, sembra assolutamente non scontato. Il Parlamento europeo, riunito in assemblea plenaria a Strasburgo, ha infatti iniziato il dibattito su Fit for 55, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea per contrastare i cambiamenti climatici, decarbonizzare l'economia continentale e raggiungere la neutralità climatica. Una delle principali iniziative, come è ormai noto, riguarda l'obbligo di vendere veicoli a zero emissioni entro il 2035: in sostanza, si tratta del famigerato Bando dei motori a combustione interna. Sarà questo il futuro di una tecnologia che ha fatto le fortune dell'industria automobilistica europea? In attesa del voto di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano poche ore alche deciderà la sorte del motore endotermico. Unche, almeno, sembra assolutamente non scontato. Il Parlamento europeo, riunito in assemblea plenaria a Strasburgo, ha infatti iniziato il dibattito su Fit for 55, il pacchetto di misure presentato dCommissione europea per contrastare i cambiamenti climatici, decarbonizzare l'economia continentale e raggiungere la neutralità climatica. Unaprincipali iniziative, come è ormai noto, riguarda l'obbligo di vendere veicoli a zero emissioni entro il 2035: in sostanza, si tratta del famigeratodei motori a combustione interna. Sarà questo il futuro di una tecnologia che ha fatto le fortune dell'industria automobilistica europea? In attesa deldi ...

