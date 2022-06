Banda Musicale | il 7 giugno il concerto dei bambini della Giovanni Cena di Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 giugno 2022)– Volge al termine il progetto bandistico patrocinato e finanziato dalla Regione Lazio che per l’intero anno scolastico ha visti protagonisti iScuola. Domani, martedì 7presso il plesso scolastico, l’ultimo dei tre concerti di fine anno, che vedranno la partecipazione degli alunni delle classi quinte dell’Istituto. Un progetto curato in prima persona dal Maestro Augusto Travagliati, insieme al Prof. Francesco Bracci e la Maestra Maria Carmela Termini, referente del progetto. “Per l’intero anno scolastico, il Maestro Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e vera istituzione per l’arte e la musica nel nostro territorio, si è recato in classe daiin orari extracurriculari per fare loro lezioni ...