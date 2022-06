Avete mai visto Ambra Angiolini senza trucco? E’ lei a mostrarsi al naturale (Di martedì 7 giugno 2022) ; com’è l’attrice in versione ‘acqua e sapone’. È una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese. E, per la prima volta, debutterà come giurata nella nuova edizione di X Factor. Si, parliamo proprio di lei, Ambra Angiolini, uno dei volti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 giugno 2022) ; com’è l’attrice in versione ‘acqua e sapone’. È una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese. E, per la prima volta, debutterà come giurata nella nuova edizione di X Factor. Si, parliamo proprio di lei,, uno dei volti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TV8it : Una @GiuliaSalemi93 così, non l'avete mai vista ?? Ma quanto si è impegnata per questo Lip Sync? Qualcosa ci dice ch… - JKOOKIE97S : avete mai fatto una traduzione con relativa introduzione + commento? se sì mi serve un aiuto piccolo xfav mettete like ?? - lilkvaleee : se mai indosserò la tech avete il mio consenso di spararmi - levisackerbond : avete presente quell’audio tiktok “i fell bad about what happened” bla bla “ok i don’t forgive you” ?? è la sintesi… - celmarco : @valigiablu @FantaSecolo Infatti, eccoli. Avete identificato le 'squadracce'? Avete trovato la 'cabina di regia' ch… -