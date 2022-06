Avellino, nuova idea per la fascia destra: il punto sul mercato (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non solo Daniele Franco e Giuseppe Guadagni. Il mercato dell’Avellino entra ufficialmente nel vivo. Il direttore sportivo, Enzo De Vito ha messo nel mirino Alessandro Albertini, classe ’94 l’ultima stagione al Catania: 27 presenze, 2 reti e 2 assist. Laterale destro attualmente svincolato, dopo l’estromissione dal campionato del club etneo. Albertini ha vestito le maglie di Virtus Francavilla, Rimini oltre che il Catania. In avanti il sogno è Alex Rolfini dell’Ancona-Matelica. Il classe ’96 nell’ultima stagione ha collezionato 43 presenze, 20 reti, 4 assist per un totale di 3.028? giocati. Bomber che piace anche alla Spal in Serie B. Non è escluso che l’asse Campania-Marche potrebbe infiammarci con l’arrivo alla corte dei dorici di Giuseppe Carriero. mercato IN USCITA. Non c’è solo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non solo Daniele Franco e Giuseppe Guadagni. Ildell’entra ufficialmente nel vivo. Il direttore sportivo, Enzo De Vito ha messo nel mirino Alessandro Albertini, classe ’94 l’ultima stagione al Catania: 27 presenze, 2 reti e 2 assist. Laterale destro attualmente svincolato, dopo l’estromissione dal campionato del club etneo. Albertini ha vestito le maglie di Virtus Francavilla, Rimini oltre che il Catania. In avanti il sogno è Alex Rolfini dell’Ancona-Matelica. Il classe ’96 nell’ultima stagione ha collezionato 43 presenze, 20 reti, 4 assist per un totale di 3.028? giocati. Bomber che piace anche alla Spal in Serie B. Non è escluso che l’asse Campania-Marche potrebbe infiammarci con l’arrivo alla corte dei dorici di Giuseppe Carriero.IN USCITA. Non c’è solo ...

