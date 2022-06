Atletica | Tamberi | “Il pubblico di Roma è il migliore del mondo | ho voglia di tornare a volare”

(Di martedì 7 giugno 2022) Il campione olimpico di salto in alto, Gianmarco, a poche ore dal Gran Gala Pietro Mennea 2022, si è detto carico ed impaziente di scendere in pedana: “Ildiè ildel. E’ una delle gare più importanti dell’anno, hodi: non penso ad altro da qualche giorno! E se non avete ancora preso il biglietto, affrettatevi a farlo perché quest’anno spacchiamo tutto”. SportFace.

Presenti tra gli altri il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, i due staffettisti d'oro nei 100 ai Giochi di Tokyo, Filippo Tortu e Marcell Jacobs. In gara anche gli staffettisti d'oro.