Atletica | Jacobs sarà al Golden Gala per salutare il pubblico dell’Olimpico

Ci sarà anche Marcell Jacobs allo stadio Olimpico il 9 giugno, in occasione del Golden Gala 2022. Il campione olimpico nei 100 metri, infatti, sta recuperando dal suo infortunio muscolare e saluterà il pubblico presente allo stadio, sperando il prima possibile di rivederlo gareggiare in pista.

