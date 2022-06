Atletica, buon debutto per Paolo Dal Molin a Hengelo. Caduta per Lambrughi (Di martedì 7 giugno 2022) Nella giornata di ieri si è tenuto ieri il meeting di Hengelo 2022, in Olanda, tappa del Continental Gold Tour, nel corso del quale hanno gareggiato due atleti italiani, tra cui va segnalato il buon debutto in questa stagione per Paolo Dal Molin: gara segnata negativamente da una Caduta, invece, per Mario Lambrughi. L’azzurro ha fatto il suo esordio stagionale nei FBK Games di Hengelo conquistando l’ottavo posto nei 110 metri ostacoli chiudendo la gara in 13?88 su pista bagnata, mentre il brasiliano Eduardo Rodrigues si è aggiudicato la vittoria grazie al suo 13?34. Dal Molin è apparso molto soddisfatto della sua prima uscita stagionale, al rientro dopo lo stop causato dalla pubalgia, soprattutto per il tempo registrato: “Dopo i ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Nella giornata di ieri si è tenuto ieri il meeting di2022, in Olanda, tappa del Continental Gold Tour, nel corso del quale hanno gareggiato due atleti italiani, tra cui va segnalato ilin questa stagione perDal: gara segnata negativamente da una, invece, per Mario. L’azzurro ha fatto il suo esordio stagionale nei FBK Games diconquistando l’ottavo posto nei 110 metri ostacoli chiudendo la gara in 13?88 su pista bagnata, mentre il brasiliano Eduardo Rodrigues si è aggiudicato la vittoria grazie al suo 13?34. Dalè apparso molto soddisfatto della sua prima uscita stagionale, al rientro dopo lo stop causato dalla pubalgia, soprattutto per il tempo registrato: “Dopo i ...

Advertising

TRIESTE_news : Atletica, buon esordio stagionale per Messina a Codroipo - - susi_pie : RT @atleticaitalia: ?? ???? ?? ??'??????! ?????? Buon compleanno da tutta l'atletica italiana! Gianmarco Tamberi ??Che festa al @goldengala_roma il 9… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? ???? ?? ??'??????! ?????? Buon compleanno da tutta l'atletica italiana! Gianmarco Tamberi ??Che festa al @goldengala_roma il 9… - gg67gg : RT @atleticaitalia: ?? ???? ?? ??'??????! ?????? Buon compleanno da tutta l'atletica italiana! Gianmarco Tamberi ??Che festa al @goldengala_roma il 9… - MissMar95298341 : RT @AntonellaCiuti: In uno sport come l'atletica in cui la serietà regna sovrana il pubblico vede di buon occhio uno come me che esce dalle… -