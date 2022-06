Atalanta, Gasperini in conferenza stampa: l’annuncio dell’allenatore sul futuro (Di martedì 7 giugno 2022) Era altissima l’attesa per la conferenza stampa Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Sono circolate voci di possibili dimissioni del tecnico, a causa di una seconda parte di stagione deludente e la mancata qualificazione in Europa. L’allenatore ha intenzione di continuare il rapporto con l’Atalanta. “Non do le dimissioni oggi. Ieri c’erano queste notizie, ma nessuno ha parlato con me. Oggi sentivo addirittura dire che vorrei cambiare venti giocatori… Io vedo tre vie per il futuro, ma sono scelte che farà la società in base a tante valutazioni”. “La prima è quella di cercare un potenziamento più limitato possibile, ma con qualche top player che possa alzare nell’immediato il valore della squadra. Come accade con Zapata o con Muriel. La seconda è un ringiovanimento della ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Era altissima l’attesa per laGian Piero, allenatore dell’. Sono circolate voci di possibili dimissioni del tecnico, a causa di una seconda parte di stagione deludente e la mancata qualificazione in Europa. L’allenatore ha intenzione di continuare il rapporto con l’. “Non do le dimissioni oggi. Ieri c’erano queste notizie, ma nessuno ha parlato con me. Oggi sentivo addirittura dire che vorrei cambiare venti giocatori… Io vedo tre vie per il, ma sono scelte che farà la società in base a tante valutazioni”. “La prima è quella di cercare un potenziamento più limitato possibile, ma con qualche top player che possa alzare nell’immediato il valore della squadra. Come accade con Zapata o con Muriel. La seconda è un ringiovanimento della ...

