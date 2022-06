Atalanta, Demiral ai saluti: 'Giocare a Old Trafford con lo United un sogno, idolo Vidic'. Sfida al Napoli per Lucumi (Di martedì 7 giugno 2022) Il difensore dell'Atalanta Merih Demiral lancia parole d'amore verso lo United intervenendo così al portale Si.com. "E'... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Il difensore dell'Merihlancia parole d'amore verso lointervenendo così al portale Si.com. "E'...

Advertising

forumJuventus : (GDS) 'Juventus-Atalanta: intrigo Demiral. Bergamaschi non convinti del riscatto, Il difensore torna a Torino?'?… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - Vincenzo140893 : RT @RaffaeleAmato14: Restyling #Atalanta in difesa: c'è interesse per #Vitao dello #Shakhtar fino a giugno in prestito all'Internacional. C… - calciomercatoit : RT @RaffaeleAmato14: Restyling #Atalanta in difesa: c'è interesse per #Vitao dello #Shakhtar fino a giugno in prestito all'Internacional. C… - RaffaeleAmato14 : Restyling #Atalanta in difesa: c'è interesse per #Vitao dello #Shakhtar fino a giugno in prestito all'Internacional… -