Ascolti tv Reazione a Catena | quanto ha fatto la prima puntata ieri 6 giugno 2022?

Advertising

TweetNotizie : Ascolti Tv 6 giugno 2022, alla prima Reazione a Catena 27,7%, Drusilla 5,2%, Ossini-Soave 18,5%. Pomeriggio5 supera… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: i debutti dell'estate 2022 confrontati con quelli dello scorso anno. Chi sale e chi scende? Ecco com'è… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Reazione a Catena parte subito forte: 24.5%-27.7% - Gi01992 : RT @Mattiabuonocore: Reazione a Catena parte subito forte: 24.5%-27.7% - Mattiabuonocore : Reazione a Catena parte subito forte: 24.5%-27.7% -

del 6 giugno 2022 in prima serata su Rai1 A Casa Tutti Bene 2.674.000 spettatori pari al 15,... Nel Preserale su Rai1 la prima della nuova stagione dia Catena 3.528.000 (27,7%). Su ...TV PRESERALE Su Rai 1a catena ha registrato nel segmento L'intesa vincente 2.380.000 telespettatori, share 24,53% e nel game un netto di 3.528.000, 27,66%. Su Rai 2 Drusilla e l'...Ascolti daytime estivo Rai1 ... I dati auditel del tardo pomeriggio e del preserale: ecco come sono andati Estate in diretta e Reazione a catena Infine, il debutto della nuova edizione di Estate in ...(Adnkronos) – ‘L’Isola dei Famosi’, andata in onda su Canale 5, si è aggiudicata gli ascolti della serata di ieri grazie ... Anche nel preserale ha dominato Rai1 con il debutto di ‘Reazione a Catena’, ...