Ascolti tv, Estate in diretta vs Pomeriggio 5: prima vittoria a Barbara d’Urso, i dati (Di martedì 7 giugno 2022) Ultima settimana per Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso sta per salutare il pubblico. Ma si inizia alla grande. Pomeriggio 5 infatti, nella sfida del Pomeriggio contro Estate in diretta al suo debutto, porta a casa la prima vittoria. E’ Barbara d’Urso ad avere la meglio nel Pomeriggio del 6 giugno 2022. Alla Rai non basta la curiosità per la nuova coppia di Estate in diretta e forse anche il fatto che Pomeriggio 5 sia iniziato con qualche minuto di anticipo, mentre Estate in diretta sia partita più tardi rispetto al programma di Matano, ha cambiato le carte in tavola. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) Ultima settimana per5, il programma di Canale 5 condotto dasta per salutare il pubblico. Ma si inizia alla grande.5 infatti, nella sfida delcontroinal suo debutto, porta a casa la. E’ad avere la meglio neldel 6 giugno 2022. Alla Rai non basta la curiosità per la nuova coppia diine forse anche il fatto che5 sia iniziato con qualche minuto di anticipo, mentreinsia partita più tardi rispetto al programma di Matano, ha cambiato le carte in tavola. ...

