Ascolti TV 6 giugno 2022, boom Reazione a Catena e non si sente l'assenza de L'Eredità (Di martedì 7 giugno 2022) Lunedì interessante quello di ieri 6 giugno 2022, specie con il debutto di diverse trasmissioni estive. Al posto di 'É sempre mezzogiorno' ora c'è 'Camper'. Al posto de 'L'Eredità', adesso c'è 'Reazione a Catena'. E proprio il game show estivo si è ritrovato a dover raccogliere l'Eredità di Flavio Insinna, ma i numeri parlano chiaro. A quanto pare Marco Liorni sa il fatto suo e lo dimostrano i dati auditel ottenuti nella fascia del Preserale. Parliamo di numeri importanti e che confermano il successo di questa trasmissione di mamma Rai. Tuttavia, quello che ha colpito in modo particolare è stato il finale! Gli Ascolti TV di ieri 6 giugno premiano L'Isola dei Famosi: Lory Del Santo al televoto flash In prima serata, Rai 1 ha intrattenuto 2.67 milioni ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022) Lunedì interessante quello di ieri 6, specie con il debutto di diverse trasmissioni estive. Al posto di 'É sempre mezzogiorno' ora c'è 'Camper'. Al posto de 'L'', adesso c'è ''. E proprio il game show estivo si è ritrovato a dover raccogliere l'di Flavio Insinna, ma i numeri parlano chiaro. A quanto pare Marco Liorni sa il fatto suo e lo dimostrano i dati auditel ottenuti nella fascia del Preserale. Parliamo di numeri importanti e che confermano il successo di questa trasmissione di mamma Rai. Tuttavia, quello che ha colpito in modo particolare è stato il finale! GliTV di ieri 6premiano L'Isola dei Famosi: Lory Del Santo al televoto flash In prima serata, Rai 1 ha intrattenuto 2.67 milioni ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - Carmelona5 : RT @carmelitadurso: Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di asco… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - raspa90 : RT @tvblogit: Gli #AscoltiTv del 6 giugno 2022 - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 6 giugno si impone “A Casa Tutti Bene” - #Ascolti #lunedì #giugno #impone -