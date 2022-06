Arrestato ladro di citofoni, fermato dai carabinieri di Seregno mentre fuggiva in bicicletta (Di martedì 7 giugno 2022) Sembra una barzelletta, ma invece la storia è vera e i danni economici per le vittime sono stati sostanziosi. I carabinieri della compagnia di Seregno (Monza) hanno Arrestato un 49enne brianzolo sorpreso subito dopo aver commesso il furto di un costoso citofono di ottone. L’uomo stava tentando di allontanarsi a bordo della sua bicicletta. I furti di citofoni erano stati numerosi e si erano verificati in successione nei giorni antecedenti nel centro di Seregno (Monza). Tutti episodi che erano stati denunciati al comando stazione carabinieri. In particolare, la notte dell’arresto, attorno alle ore 23.30, i militari di servizio in borghese che controllavano le vie vicine al centro di Seregno, hanno notato l’indagato in sella alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Sembra una barzelletta, ma invece la storia è vera e i danni economici per le vittime sono stati sostanziosi. Idella compagnia di(Monza) hannoun 49enne brianzolo sorpreso subito dopo aver commesso il furto di un costoso citofono di ottone. L’uomo stava tentando di allontanarsi a bordo della sua. I furti dierano stati numerosi e si erano verificati in successione nei giorni antecedenti nel centro di(Monza). Tutti episodi che erano stati denunciati al comando stazione. In particolare, la notte dell’arresto, attorno alle ore 23.30, i militari di servizio in borghese che controllavano le vie vicine al centro di, hanno notato l’indagato in sella alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Arrestato ladro di citofoni, fermato dai carabinieri di Seregno mentre fuggiva in bicicletta - radiolombardia : Arrestato a Seregno (Mb) un ladro di citofoni in ottone. E' un 49enne brianzolo. A casa sua i carabinieri hanno tro… - lasiciliait : Arrestato presunto ladro seriale di autovetture - RedazioneLaNews : #Milano Rapine e furti in negozi e supermercati: arrestato 'seriale' - occhio_notizie : Dopo l'inseguimento è stato arrestato il ladro di scooter -