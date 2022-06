Armi all'Ucraina, ma senza dirlo... Draghi lavora al compromesso. Esclusivo (Di martedì 7 giugno 2022) "Udita la relazione del presidente del Consiglio, la Camera (o il Senato) la approva". Sintetica, scarna, minimale. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il premier sta cercando di mediare per arrivare a una risoluzione della maggioranza che, in vista delle comunicazioni del capo del governo del 21 giugno sulla guerra in Ucraina, eviti completamente ogni tipo di riferimento all'invio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 giugno 2022) "Udita la relazione del presidente del Consiglio, la Camera (o il Senato) la approva". Sintetica, scarna, minimale. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il premier sta cercando di mediare per arrivare a una risoluzione della maggioranza che, in vista delle comunicazioni del capo del governo del 21 giugno sulla guerra in, eviti completamente ogni tipo di riferimento all'invio... Segui su affaritaliani.it

Advertising

vitopetrocelli : Copasir: la lista delle armi italiane inviate all’Ucraina, paese in guerra, è riservata. Invece la lista di proscri… - GuidoDeMartini : ?????????? POSSONO COMPILARE TUTTE LE LISTE DI PROSCRIZIONE CHE VOGLIONO: LA REALTÀ È CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI… - Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - Luigi_Ragone : RT @HSkelsen: Un magistrale Prof. Cassese chiarisce come la narrazione attorno all'art. 11 Cost. sia distorta dai pacifinti, come l'Italia… - DariaCarta : RT @4everAnnina: “Cominciamo a comprare armi” “In Italia faremo di tutto” Le intercettazioni della cellula legata all’attentato a Charlie H… -