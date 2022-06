Arena ’60 ’70 ’80 ’90 | conferenza stampa e i primi nomi del cast

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 giugno 2022) Torna all’di Verona e con tre prime serate su Rai 1‘60 ‘70 ’80 e…‘90: nellasono stati annunciati idele Amadeus ha svelato anche alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo 2023 Dopo il successo dello scorso anno, Amadeus torna all’di Verona il 12, 13 e 14 settembre con‘60 ‘70 ’80 e…‘90! A questo incredibile viaggio nel tempo aggiunge così, non solo una terza serata, ma anche un nuovo decennio, gli anni ‘90, per far rivivere 40 anni di hit iconiche della musica italiana e internazionale!‘60 ‘70 ’80 e…’90 andrà poi in onda su Rai 1 il 17 e 24 settembre e 1 ottobre. Sul palco, ancora una volta, i veri protagonisti di quegli anni e le loro canzoni ...