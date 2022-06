ARENA 60 70 80 90 | AMADEUS CON CINQUANTA BIG DELLA MUSICA E TRE SERATE SU RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 7 giugno 2022)60 70 80 90 aprirà la stagione autunnale dicone tante novità. La prima è nel titolo, ovvero verranno celebrati anche gli anni ’90, la seconda è la durata: tre, quindi una in più dell’anno scorso. Un allungamento deciso dopo il successo di ascoltiprima edizione dello show, non nostalgico ma festoso e spensierato. La messa in onda sarà super tre sabati sera: 17, 24 settembre e 1 ottobre 2022. La cornice rimane la stessa, l’di Verona, così come la conduzione con il mitico. Le tresaranno registrate poco primamessa in onda (12, 13 e 14 settembre) e sono già stati venduti 18.000 biglietti. Un successo prima di andare in onda.60 70 ...