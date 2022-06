Antonio La Forgia ha scelto la sedazione profonda. La moglie: “Per la legge il suo corpo costretto ancora qui, siamo un Paese ipocrita” (Di martedì 7 giugno 2022) Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni e da più di 12 mesi affetto da un grave tumore, ha iniziato un percorso di sedazione profonda. A comunicarlo è stata la moglie Mariachiara Risoldi: “Dopo colloquio con il paziente e la moglie, sulla linea della DAT si inizia sedazione palliativa con morfina ogni 4 ore. Viene dato il consenso”, ha scritto su Facebook. “Antonio ha iniziato un viaggio alle 00.07 di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno. Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. siamo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)La, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni e da più di 12 mesi affetto da un grave tumore, ha iniziato un percorso di. A comunicarlo è stata laMariachiara Risoldi: “Dopo colloquio con il paziente e la, sulla linea della DAT si iniziapalliativa con morfina ogni 4 ore. Viene dato il consenso”, ha scritto su Facebook. “ha iniziato un viaggio alle 00.07 di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno. Per lail suoad esserequi, mentre la sua mente è già arrivata in un luogoro.un ...

