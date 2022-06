Antonella Mosetti torna sui social dopo mesi: “Vi racconto cosa mi è successo” (Di martedì 7 giugno 2022) Antonella Mosetti è sparita dalla televisione e dai social per diversi mesi: a distanza di un po’ di tempo, ha deciso di rivelare cosa le è successo Antonella Mosetti è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 giugno 2022)è sparita dalla televisione e daiper diversi: a distanza di un po’ di tempo, ha deciso di rivelarele èè… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FQMagazineit : Antonella Mosetti scomparsa dai social: “D’improvviso qualcosa si spegne e sei fregato. Per me una perdita economic… - Pepito12098411 : RT @dea_channel: la divina Antonella Mosetti prende il sole sul balcone ?????????????? - BCLR74 : SU TWITTER SU WHATSAPP Simo a me dispiace ma... Alexa play 'tata taratara tata Circo' by Antonella Mo… - konlazeta : Errata corrige: 'ho avuto una grave perdita facciale' - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Antonella Mosetti prende il sole sul balcone ?????????????? -