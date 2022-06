Antonella Clerici, l’addio è straziante: purtroppo ci ha lasciati per sempre | Lutto enorme (Di martedì 7 giugno 2022) Antonella Clerici ha comunicato in queste ore la triste notizia che ha sconvolto il pubblico del suo programma televisivo. Ecco il suo addio Una tremenda notizia si è abbattuta poche ore fa sulla famosa conduttrice lombarda. La Clerici ha accolto la tragedia con molta tristezza, condivisa con i suoi followers tramite la sua pagina verificata di Instagram. Antonella ha salutato la persona recentemente scomparsa con un post di addio, il quale ha commosso profondamente i suoi tanti seguaci. Antonella Clerici (Websource)Soltanto tre giorni fa è terminata la stagione di “È sempre mezzogiorno”, con la padrona di casa che ha ringraziato i telespettatori e tutti coloro che lavorano nel suo programma. L’appuntamento è fissato per il mese di settembre, quando la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 giugno 2022)ha comunicato in queste ore la triste notizia che ha sconvolto il pubblico del suo programma televisivo. Ecco il suo addio Una tremenda notizia si è abbattuta poche ore fa sulla famosa conduttrice lombarda. Laha accolto la tragedia con molta tristezza, condivisa con i suoi followers tramite la sua pagina verificata di Instagram.ha salutato la persona recentemente scomparsa con un post di addio, il quale ha commosso profondamente i suoi tanti seguaci.(Websource)Soltanto tre giorni fa è terminata la stagione di “Èmezzogiorno”, con la padrona di casa che ha ringraziato i telespettatori e tutti coloro che lavorano nel suo programma. L’appuntamento è fissato per il mese di settembre, quando la ...

