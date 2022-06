Antonella Clerici e Vittorio Garrone innamoratissimi a Roma condividono le stesse passioni (Di martedì 7 giugno 2022) Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da cinque anni, innamorati come il primo giorno se non di più. La rivista Gente dedica alla coppia una serie di foto ed è evidente la loro complicità, la gioia nel condividere le stesse passioni, la dolcezza di entrambi nelle attenzioni che si scambiano. Antonella Clerici e il suo compagno fotografati a Roma, sono arrivati nella capitale per un concorso ippico. I cavalli sono diventati una passione comune e questa ha coinvolto anche la figlia di Antonella Clerici, Maelle. C’è anche con lei con la mamma e con Vittorio. Garrone è diventato un punto di riferimento ovviamente importante per Maelle, il suo papà, Eddy ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022)stanno insieme da cinque anni, innamorati come il primo giorno se non di più. La rivista Gente dedica alla coppia una serie di foto ed è evidente la loro complicità, la gioia nel condividere le, la dolcezza di entrambi nelle attenzioni che si scambiano.e il suo compagno fotografati a, sono arrivati nella capitale per un concorso ippico. I cavalli sono diventati una passione comune e questa ha coinvolto anche la figlia di, Maelle. C’è anche con lei con la mamma e conè diventato un punto di riferimento ovviamente importante per Maelle, il suo papà, Eddy ...

