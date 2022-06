Android, addio al noto servizio: era molto apprezzato dagli utenti (Di martedì 7 giugno 2022) Google ha scelto di cancellare uno dei servizi Android più apprezzati dagli utenti, ma già sta pensando a un’alternativa Google ha scelto di dire addio al servizio Android Auto. Telefonino e automobile sono un’accoppiata, molto pericolosa. Proprio per questo motivo sono stati creati dei servizi che rendano possibile l’accesso ad alcune delle app principali dello smartphone, mettendo al primo posto, sempre, la sicurezza. google dice addio ad un servizio Android molto amato (Via Screenshot)Proprio nel momento in cui numerose aziende tentano di sviluppare questi nuovi servizi, Google ha scelto di farne a meno. L’azienda statunitense ha scelto di dire addio al suo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 giugno 2022) Google ha scelto di cancellare uno dei servizipiù apprezzati, ma già sta pensando a un’alternativa Google ha scelto di direalAuto. Telefonino e automobile sono un’accoppiata,pericolosa. Proprio per questo motivo sono stati creati dei servizi che rendano possibile l’accesso ad alcune delle app principali dello smartphone, mettendo al primo posto, sempre, la sicurezza. google dicead unamato (Via Screenshot)Proprio nel momento in cui numerose aziende tentano di sviluppare questi nuovi servizi, Google ha scelto di farne a meno. L’azienda statunitense ha scelto di direal suo ...

