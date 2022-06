Andrea Colzani nuovo presidente di Federmodamilano

(Di martedì 7 giugno 2022) E’ildi, l’associazione, aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, che riunisce gli operatori commerciali del dettaglio e ingrosso moda. Lo ha eletto ilConsiglio direttivo dell’Associazione e sarà in carica fino al 2027.è amministratore delegato di Bricosport (azienda di famiglia), attiva con il brand Sportit, abbigliamento e articoli per lo sport e il tempo libero.è inoltre ad di Global Trading, società che si occupa di servizi legati all’eCommerce. Il Gruppo della famiglia(sede a Seregno) nel complesso occupa più di 120 dipendenti.dei Giovani Imprenditori ...

