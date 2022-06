Andamento prezzi case grandi città, Milano è l’unica che ha guadagnato valore con +11,5% (Di martedì 7 giugno 2022) Milano – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato e messo a confronto l’Andamento dei prezzi delle abitazioni nelle grandi città italiane negli ultimi 10 anni. Il grafico rappresenta l’Andamento dei prezzi tra il 2011 e il 2021, in giallo sono evidenziati i valori massimi e in rosso i valori minimi di ogni singola serie storica. Posto 100 il prezzo medio degli immobili nel 2011, l’unica città che guadagna valore negli ultimi dieci anni è Milano che nel 2021 si attesta a 111,5, guadagnando quindi l’11,5%. Milano tocca il suo minimo nel 2016 quando arriva a 80,2, per poi risalire velocemente fino ad arrivare al 111,5 del 2021. Bene Bologna e Firenze che tra il 2011 ed il 2021 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022)– L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato e messo a confronto l’deidelle abitazioni nelleitaliane negli ultimi 10 anni. Il grafico rappresenta l’deitra il 2011 e il 2021, in giallo sono evidenziati i valori massimi e in rosso i valori minimi di ogni singola serie storica. Posto 100 il prezzo medio degli immobili nel 2011,che guadagnanegli ultimi dieci anni èche nel 2021 si attesta a 111,5, guadagnando quindi l’11,5%.tocca il suo minimo nel 2016 quando arriva a 80,2, per poi risalire velocemente fino ad arrivare al 111,5 del 2021. Bene Bologna e Firenze che tra il 2011 ed il 2021 ...

