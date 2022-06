(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sulle dichiarazioni di Matteocirca la decisione di FdI di rompere il patto di centrodestra e correre da sola in alcuni Comuni, Giorgiaè lapidaria: “A me sembra unaun po’, francamente”. Intervenuta in visita al Salone del Mobile, nel suo giorno di inaugurazione, la leader di Fratelli d’Italia spiega: “Ci sono dei Comuni nei quali Fratelli d’Italia ha fatto unadiversa da Lega e Forza Italia, Comuni in cui la Lega ha fatto unadiversa e Comuni nei quali Forza Italia ha fatto unadiversa”. Per cui “ora dire che la responsabilità sia solo nostra… Qualcuno mi dica allora di Forza Italia a Verona o della Lega a Messina, perché io sto sostenendo un candidato di Forza Italia e loro hanno fatto un’altra ...

Advertising

fisco24_info : Amministrative, Meloni: 'Salvini su scelta candidati? Lettura distorta': (Adnkronos) - 'Ora dire che la responsabil… - LocalPage3 : Amministrative, Meloni: 'Salvini su scelta candidati? Lettura distorta' - lifestyleblogit : Amministrative, Meloni: 'Salvini su scelta candidati? Lettura distorta' - - italiaserait : Amministrative, Meloni: “Salvini su scelta candidati? Lettura distorta” - PoliticaPerJedi : @mariolavia La suggestione dell'area Draghi secondo me non va. Draghi se lo intestano tutti, perfino Conte e Salvin… -

Adnkronos

Un clima di intolleranza, effetto anche della campagna elettorale per leche in questi giorni concentra a Palermo tanti leader della maggioranza, tra cui Salvini e. E ricordiamo ...Genova Domani, Giorgiaper Bucci - Fratelli d'Italia, Toti per Bucci, Bucci sindaco, Liberalsocialisti - Npsi, Forza Italia - Berlusconi - Bucci sindaco, Con Bucci - Unione di centro, Lega ... Amministrative, Meloni: "Salvini su scelta candidati Lettura distorta" Sulle dichiarazioni di Matteo Salvini circa la decisione di FdI di rompere il patto di centrodestra e correre da sola in alcuni Comuni, Giorgia Meloni è lapidaria: "A me sembra una lettura un po' dist ...Per Giorgia Meloni infatti "in alcuni casi non siamo riusciti per ... compatto nella stragrande maggioranza dei grandi centri al voto. Combattiamo, le amministrative sono sempre elezioni particolari ...