Alta velocità Roma-Napoli, ripristinata la linea ferroviaria dopo l’incidente (Di martedì 7 giugno 2022) Dalle 14.30 di oggi, martedì 7 giugno, i treni dell’Alta velocità che collegano Roma e Napoli hanno ripreso a circolare. Da domani – fanno sapere gli addetti ai lavori – riprenderà la normale programmazione dei treni sia fra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città. La linea era stata interrotta lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 giugno 2022) Dalle 14.30 di oggi, martedì 7 giugno, i treni dell’che colleganohanno ripreso a circolare. Da domani – fanno sapere gli addetti ai lavori – riprenderà la normale programmazione dei treni sia frasia nei nodi ferroviari delle due città. Laera stata interrotta lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Riattivata dalle 14.30 la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli dopo l'incidente di venerdì 3 giugno scorso dovuta a… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - ultimenotizie : È stata riattivata alle 14.30 di oggi la linea ad Alta Velocità #Roma-#Napoli, con la circolazione dei treni ad alt… - romatoday : Galleria Serenissima, finiti i lavori: riattivata la linea dell'alta velocità. Circolazione in graduale ripresa… -