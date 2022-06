Alisha Lehmann rinuncia agli Europei con la Svizzera ma non all'amore con Douglas Luiz | che FOTO al mare!

Advertising

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

La Svizzera dovrà fare a meno di una delle sue giocatrici più rappresentative all'imminente Euro femminile in Inghilterra. Alisha Lehmann ha infatti comunicato di non sentirsi "pronta mentalmente a di ...Alisha Lehmann ha infatti comunicato che non si sente pronta mentalmente per partecipare al torneo continentale. La 23enne in carriera ha vestito in 33 occasioni la casacca rossocrociata, segnando 6 ...