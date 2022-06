Alena Seredova ha paura che le accada qualcosa, il timore è per i suoi figli (Di martedì 7 giugno 2022) E’ un po’ la paura che hanno tutti i genitori e Alena Seredova la condivide con i suoi follower. Ha paura che le accada qualcosa, che i suoi figli restino soli senza lei. E’ sui social che Alena Seredova si racconta attraverso le risposte alle tante domande dei suoi fan. Sono così curiosi, chiedono di tutto e quando le arriva la domanda sulla sua paura più grande non ha dubbi, pensa ai figli, a quanto hanno ancora così tanto bisogno di lei. Viviana è piccolissima, ha solo due anni, dipende completamente dalla mamma e dal papà ma anche i figli più grandi nati dal matrimonio con Gigi Buffon hanno soprattutto lei come riferimento, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) E’ un po’ lache hanno tutti i genitori ela condivide con ifollower. Hache le, che irestino soli senza lei. E’ sui social chesi racconta attraverso le risposte alle tante domande deifan. Sono così curiosi, chiedono di tutto e quando le arriva la domanda sulla suapiù grande non ha dubbi, pensa ai, a quanto hanno ancora così tanto bisogno di lei. Viviana è piccolissima, ha solo due anni, dipende completamente dalla mamma e dal papà ma anche ipiù grandi nati dal matrimonio con Gigi Buffon hanno soprattutto lei come riferimento, come ...

Advertising

Roccio92 : @shakira Per tradire una come Shakira devi avere proprio la merda nel cervello, quasi come chi in passato ha tradito Alena Seredova - ParliamoDiNews : Alena Seredova dimagrita con la dieta chetogenica: in cosa consiste e come funziona - Velvet Gossip #Foto #Video… - ph_pluton : RT @corrierebologna: Presenti all’evento organizzato dall’influencer bolognese Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini ed Alena Seredova htt… - corrierebologna : Presenti all’evento organizzato dall’influencer bolognese Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini ed Alena Seredova - VanityFairIt : In una villa storica sull'isola campana, i due influencer si sono scambiati la loro promessa d'amore, dopo due anni… -