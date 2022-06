Al via il Bloomsday Festival, da Dublino a Trieste sulle orme di Joyce (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Da Dublino a Trieste, in viaggio sulle orme del grande scrittore irlandese James Joyce, a 140 anni dalla sua nascita. Ripercorrendo luoghi, personaggi ed eventi che hanno animato il suo romanzo più celebre, l’Ulisse, che in questo 2022 festeggia il suo centesimo anniversario. Era il 1922, infatti, quando James Joyce pubblicò una delle opere più importanti della letteratura del XX secolo, che narra – con quella che sarebbe diventata la famosa tecnica del flusso di coscienza, che immergendosi nell’inconscio trasmette le sensazioni più profonde dell’io – le gesta di una sola giornata, racchiusa in centinaia di pagine, del protagonista, Leopold Bloom. Quel giorno, immaginario, era il 16 giugno 1904, una data destinata a diventare un simbolo non solo per letterati e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Da, in viaggiodel grande scrittore irlandese James, a 140 anni dalla sua nascita. Ripercorrendo luoghi, personaggi ed eventi che hanno animato il suo romanzo più celebre, l’Ulisse, che in questo 2022 festeggia il suo centesimo anniversario. Era il 1922, infatti, quando Jamespubblicò una delle opere più importanti della letteratura del XX secolo, che narra – con quella che sarebbe diventata la famosa tecnica del flusso di coscienza, che immergendosi nell’inconscio trasmette le sensazioni più profonde dell’io – le gesta di una sola giornata, racchiusa in centinaia di pagine, del protagonista, Leopold Bloom. Quel giorno, immaginario, era il 16 giugno 1904, una data destinata a diventare un simbolo non solo per letterati e ...

StraNotizie : Al via il Bloomsday Festival, da Dublino a Trieste sulle orme di Joyce - lifestyleblogit : Al via il Bloomsday Festival, da Dublino a Trieste sulle orme di Joyce - - LocalPage3 : Al via il Bloomsday Festival, da Dublino a Trieste sulle orme di Joyce - LuluwordsFrata : Non mancate al centenario dell'Ulisse Il Bloomsday sbarca a Trieste, quattro giorni di festa in onore di Joyce… -