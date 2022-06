Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via domani, nei padiglioni Uno e Due del Piacenza Expo, la seconda edizione del Pipeline & Gas Expo (Pge), la mostra-convegno (Padiglione Uno) interamente dedicata ai settori del ‘Mid-Stream’ e delle reti distributive dell’ ‘Oil & Gas’, ma anche di quelle idriche, e la prima edizione dell’Hydrogen Expo (Padiglione Due), la kermesse rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. All’inaugurazione delle due manifestazioni, in programma dall’8 al 10 giugno 2022, saranno presenti il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dei due eventi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via domani, nei padiglioni Uno e Due del, la seconda edizione del; Gas(Pge), la mostra-convegno (Padiglione Uno) interamente dedicata ai settori del ‘Mid-Stream’ e delle reti distributive dell’ ‘Oil; Gas’, ma anche di quelle idriche, e la prima edizione dell’Hydrogen(Padiglione Due), la kermesse rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. All’inaugurazione delle due manifestazioni, in programma dall’8 al 10 giugno 2022, saranno presenti il sindaco di, Patrizia Barbieri, Luca Groppi, direttore di Confindustria, Fabio Potestà, direttore di Mediapoint; exhibitions, società organizzatrice dei due eventi e ...

Advertising

lifestyleblogit : Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo - - TV7Benevento : Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo - - fisco24_info : Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo: (Adnkronos) - Al via domani, nei padiglioni Uno e Due del Piacenza Expo,… - ledicoladelsud : Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo - italiaserait : Al via a Piacenza il Pipeline & Gas Expo -