Adriatica Ionica Race | nella quarta tappa a Sirolo Riccardo Lucca conquista la prima vittoria tra i professionisti

Advertising

team_GTV : Giotti Victoria-Savini Due-Adriatica Ionica Race: uno stoico Emil Dima secondo nella tappa dei muri della Riviera d… - MaschBasch : ???? Adriatica Ionica Race stage 5 ??? Malucelli ?? Gazzoli, Lonardi, Fiorelli, Rajovic ? Tesfatsion, Modolo, Jaime,… - infoitsport : Adriatica Ionica, favola Lucca: il trentino al primo successo tra i pro' - Piergiulio58 : A Sirolo, nella quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022, è arrivato il colpo che non ti aspetti, quello del co… - cyclingfever : RT @JHseventythree: Full Results Stage 4 Adriatica Ionica Race/Sulle Rotte della Serenissima 2022 (2.1) Italy: -

Le Marche hanno accolto a braccia aperte la carovana diRace che oggi ha saputo ripagare le attese con una tappa pirotecnica che ha trovato il proprio degno epilogo sul palcoscenico mozzafiato del Conero. Ad avere la meglio, conquistato la ...Vittoria solitaria per Riccardo nella quarta tappa dell'Race. Il trentino precede Emil Dima e Riccardo Verza. In classifica continua la lotta a tre fra il leader Filippo Zana, Natnael Tesfatsion e Vadim Pronskiy Riccardo Lucca non è un ...Lo scorso 31 maggio dopo mesi di preparazione, gli alunni della Scuola Primaria “E. De Giorgi” di Gagliole si sono potuti finalmente esibire nel consueto spettacolo di fine anno mettendo in scena il m ...La Adriatica Ionica Race approda sulla Riviera del Conero con lo spettacolare assolo sul traguardo di Sirolo per il trentino di Rovereto; tutto invariato in classifica, Zana sempre leader ad una tappa ...