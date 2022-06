Adesso Conte si nasconde | il M5s sparisce dal voto

(Di martedì 7 giugno 2022) Quest'anno i 5 Stelle presenteranno solo 67 liste, il 70% in meno rispetto al 2017. È un flop annunciato. La Sabatini processa: "Ha ridotto il M5s a un partitino qualunque"

Quest'anno i 5 Stelle presenteranno solo 67 liste, il 70% in meno rispetto al 2017. È un flop annunciato. La Sabatini processa Conte: "Ha ridotto il M5s a un partitino qualunque" ...adesso voglio vedere se seguiamo l'Europa anche sul salario minimo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine della sua visita nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo ...