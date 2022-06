Addio all’Isola dei Famosi: gli autori daranno spazio a un nuovo reality (Di martedì 7 giugno 2022) L’edizione dell’Isola dei Famosi attualmente in corso sta registrando ascolti davvero molto interessanti, eppure i vertici Mediaset avrebbero deciso di non confermare la prossima stagione. La notizia arriva in queste ore e spiega come gli autori sarebbero intenzionati a fermare per un anno il reality avventuriero. Si darà ancora più spazio al Grande Fratello Vip a settembre per poi offrire un nuovo format già noto ai telespettatori italiani. Isola dei Famosi, Nick ha minacciato Nicolas? La testimonianza di Edoardo Cresce la tensione intorno ai naufraghi dopo l'ultima rivelazione del fratello di Guendalina Isola dei Famosi: niente conferma per il prossimo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) L’edizione dell’Isola deiattualmente in corso sta registrando ascolti davvero molto interessanti, eppure i vertici Mediaset avrebbero deciso di non confermare la prossima stagione. La notizia arriva in queste ore e spiega come glisarebbero intenzionati a fermare per un anno ilavventuriero. Si darà ancora piùal Grande Fratello Vip a settembre per poi offrire unformat già noto ai telespettatori italiani. Isola dei, Nick ha minacciato Nicolas? La testimonianza di Edoardo Cresce la tensione intorno ai naufraghi dopo l'ultima rivelazione del fratello di Guendalina Isola dei: niente conferma per il prossimo ...

