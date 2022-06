Adami Janssen | ' Antidepressivo esketamina risultato importante di anni ricerca'

(Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. - "è storicamente impegnata nel portare soluzioni terapeutiche nell'ambito delle malattie mentali e di alcune delle malattie neurologiche più invalidanti. Per noi è un'area di ...

Lo ha detto Marina, Therapeutic Area Medical Manager, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo farmaco dicontro la depressione maggiore. "Il farmaco presentato ...Risultati frutto, come evidenzia la direttrice dell'area terapeutico - medica diMarina, di "un lungo viaggio", che ha reso esketamina "finalmente disponibile per tutti i pazienti ...Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - 'Janssen è storicamente impegnata nel portare soluzioni terapeutiche nell'ambito delle malattie mentali e ...Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Da decenni impegnata nella ricerca nell'ambito delle neuroscienze, Janssen, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano ...