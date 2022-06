Accordo europeo per il salario minimo agganciato all’inflazione (Di martedì 7 giugno 2022) A poco più di un anno e mezzo dalla proposta della Commissione europea, già approvata dall’Europarlamento e dal Consiglio in prima lettura, intorno alle 4 del mattino è stato raggiunto dal trilogo un Accordo sul tema del salario minimo. La direttiva annunciata su Twitter, che sarà operativa da metà giugno, stabilisce anche che il salario minimo dovrà essere agganciato all’inflazione (Automatic Indexation), con un meccanismo che ricorda quello della “scala mobile” in vigore in Italia negli anni Ottanta. Ma non si tratta di un obbligo per gli Stati membri. La direttiva non impone di cambiare i sistemi nazionali esistenti, ma nel rispetto delle differenze dei modelli di mercato del lavoro e dei sistemi di welfare tra i diversi Stati membri, stabilisce un quadro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) A poco più di un anno e mezzo dalla proposta della Commissione europea, già approvata dall’Europarlamento e dal Consiglio in prima lettura, intorno alle 4 del mattino è stato raggiunto dal trilogo unsul tema del. La direttiva annunciata su Twitter, che sarà operativa da metà giugno, stabilisce anche che ildovrà essere(Automatic Indexation), con un meccanismo che ricorda quello della “scala mobile” in vigore in Italia negli anni Ottanta. Ma non si tratta di un obbligo per gli Stati membri. La direttiva non impone di cambiare i sistemi nazionali esistenti, ma nel rispetto delle differenze dei modelli di mercato del lavoro e dei sistemi di welfare tra i diversi Stati membri, stabilisce un quadro ...

