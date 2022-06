A Roma il Forum Pa 2022, il Paese che riparte (Di martedì 7 giugno 2022) Cominciare insieme il viaggio della ripresa, fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea, favorire l’incontro e il dialogo tra i diversi protagonisti della ripartenza del Paese. È l’obiettivo di Forum PA 2022, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che si terrà dal 14 al 17 giugno. Quest’anno Forum PA torna in presenza, all’Auditorium della Tecnica a Roma (Viale Umberto Tupini, 65 – zona EUR), pur mantenendo la possibilità di seguire l’evento anche online sulla piattaforma di diretta dedicata. Al centro del confronto le tre transizioni (amministrativa, digitale e verde) e le politiche verticali per il rilancio del Paese: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Cominciare insieme il viaggio della ripresa, fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea, favorire l’incontro e il dialogo tra i diversi protagonisti dellanza del. È l’obiettivo diPA, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che si terrà dal 14 al 17 giugno. Quest’annoPA torna in presenza, all’Auditorium della Tecnica a(Viale Umberto Tupini, 65 – zona EUR), pur mantenendo la possibilità di seguire l’evento anche online sulla piattaforma di diretta dedicata. Al centro del confronto le tre transizioni (amministrativa, digitale e verde) e le politiche verticali per il rilancio del: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di ...

Advertising

GassmanGassmann : Vi aspetto domani a Roma al FORUM PER IL FUTURO Forum Austriaco di cultura, Viale Bruno Buozzi ,113. prenotazione.f… - CorriereCitta : A Roma il Forum Pa 2022, il Paese che riparte - Valeberra : RT @L_Imprenditore: Appuntamento il 23 giugno nella capitale con il Business Forum Italia - Etiopia organizzato da @ASSAFRICA in collaboraz… - L_Imprenditore : Appuntamento il 23 giugno nella capitale con il Business Forum Italia - Etiopia organizzato da @ASSAFRICA in collab… - trivalvology : RT @SSMedInt: Resident Forum 2022 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma oggi 16.30-18.30. “A case of non-infective tricuspid valve… -