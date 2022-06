600 civili torturati a Kherson | la vedetta contro le proteste anti-Russia | La diretta

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Kiev: 600 civili torturati nelle cantine di Kherson #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol #azovsta… - iconanews : Kiev, 600 civili torturati nelle cantine di Kherson - MediasetTgcom24 : Kiev: 600 civili torturati nelle cantine di Kherson #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol… - ulixtulix : @bordoni_russia La denuncia di Kiev: a Kherson 600 civili nelle camere delle torture ,prima delle camere a gas - graziacalore : consiglio gratuito e disinteressato: < e se cominciate a offrire uno stipendio adeguato invece che l'elemosina di 6… -

"In base alle nostre informazioni, circapersone vengono trattenute in cantine nella regione di Kherson", dove sono tenute "in condizioni disumane e sono vittime di torture". A denunciarlo è la rappresentante permanente della presidenza ...18:52 - "In base alle nostre informazioni, circapersone vengono trattenute in cantine nella regione di Kherson", dove sono tenute "in condizioni ... 09:51 - Duesono rimasti uccisi e tre ..."In base alle nostre informazioni, circa 600 persone vengono trattenute in cantine nella regione di Kherson", dove sono tenute "in condizioni disumane e sono vittime di torture". (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio sul Gargano, rogo circoscritto ma predisposta l'evacuazione di 80 persone ...