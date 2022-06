3M: gli italiani hanno fiducia nella scienza ma la disinformazione minaccia il futuro (Di martedì 7 giugno 2022) Gli europei si fidano della scienza e ne riconoscono l’importanza. Lo riporta l’edizione 2022 di SOSI, lo State of Science Index di 3M, l’indagine globale sullo stato della scienza, giunta al suo quinto anno, condotta da Ipsos per 3M. Tuttavia, gli europei riconoscono la presenza di una diffusa disinformazione sui social media (86%) e sui media tradizionali (71%). Inoltre, l’85% degli italiani e l’81% degli europei ritengono che ci siano conseguenze negative per la società se le persone non attribuiscono valore alla scienza, rappresentando quindi una chiara sfida per la comunità scientifica. Il ruolo delle fontiSebbene l’88% degli europei intervistati affermi di fidarsi della scienza e l’86% di fidarsi degli scienziati, diventa importante la fonte da cui vengono a conoscenza delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Gli europei si fidano dellae ne riconoscono l’importanza. Lo riporta l’edizione 2022 di SOSI, lo State of Science Index di 3M, l’indagine globale sullo stato della, giunta al suo quinto anno, condotta da Ipsos per 3M. Tuttavia, gli europei riconoscono la presenza di una diffusasui social media (86%) e sui media tradizionali (71%). Inoltre, l’85% deglie l’81% degli europei ritengono che ci siano conseguenze negative per la società se le persone non attribuiscono valore alla, rappresentando quindi una chiara sfida per la comunità scientifica. Il ruolo delle fontiSebbene l’88% degli europei intervistati affermi di fidarsi dellae l’86% di fidarsi degli scienziati, diventa importante la fonte da cui vengono a conoscenza delle ...

