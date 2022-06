?Mangi troppo sale? Ecco quali sono i segnali per scoprirlo (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi decenni siamo stati parecchio sensibilizzati circa i danni che un eccesso di zuccheri può apportare al nostro corpo e spesso, quando si inizia una nuova dieta, ci si concentra soprattutto sullo stare alla larga dagli alimenti che li contengono. Tuttavia, il sale può rappresentare un elemento persino più insidioso per quanto riguarda la nostra alimentazione, alle cui dosi non badiamo abbastanza. Il sale contiene sodio, un minerale assolutamente necessario per il mantenimento dello stato di salute del nostro corpo ma che deve essere assunto in maniera controllata ed equilibrata. Un consumo eccessivo, infatti, può portare a fastidi e disfunzioni che possiamo notare direttamente dal comportamento della nostra pelle, dalla sete continua o dalla pressione alta dei vasi sanguigni. Stai assumendo troppo ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi decenni siamo stati parecchio sensibilizzati circa i danni che un eccesso di zuccheri può apportare al nostro corpo e spesso, quando si inizia una nuova dieta, ci si concentra soprattutto sullo stare alla larga dagli alimenti che li contengono. Tuttavia, ilpuò rappresentare un elemento persino più insidioso per quanto riguarda la nostra alimentazione, alle cui dosi non badiamo abbastanza. Ilcontiene sodio, un minerale assolutamente necessario per il mantenimento dello stato di salute del nostro corpo ma che deve essere assunto in maniera controllata ed equilibrata. Un consumo eccessivo, infatti, può portare a fastidi e disfunzioni che possiamo notare direttamente dal comportamento della nostra pelle, dalla sete continua o dalla pressione alta dei vasi sanguigni. Stai assumendo...

