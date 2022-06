Zurigo, che asta per Gnonto: c’è anche il Monza (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha impressionato tutti con la maglia azzurro Gnonto. L’attaccante classe 2003 piace, secondo il Corriere dello sport, a Sassuolo, Fiorentina,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha impressionato tutti con la maglia azzurro. L’attaccante classe 2003 piace, secondo il Corriere dello sport, a Sassuolo, Fiorentina,...

Advertising

FauSi66 : @FusatoRiccardo Concordo in pieno, tutti quelli che oggi scrivono non gli hanno mai visto giocare nemmeno una parti… - loris_libero : Incredibile: Treno Zurigo-Milano,salgo senza mascherina come tutti Fino a Lugano nessuna richiesta, personale senza… - PsCustomObject : @MovArturoFarOer @SaraCassani1 Vaccinato, sto benissimograzie e posso dire per esperienza diretta che a Zurigo e Lo… - Mentegatto1 : @cesololinter194 Ma io avrei tanto voluto leggervi con Marotta che puntava sul pigmeo in attacco, facile parlare do… - Enrico36148444 : @gippu1 Gioca nello Zurigo,non al City,per carità,ancora stiamo aspettando che esploda Locatelli ???? -