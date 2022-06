Zelensky “premia” l’ambasciatore della Santa Sede | “Non ha lasciato Kiev durante i bombardamenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Il presidente ucraino Volodymyrha ‘to’ con una onorificenza, il Nunzio apostolico monsignor Visvaldas Kulbokas. Il diplomatico vaticano – questo il motivo del riconoscimento – è tra “i due ambasciatori che sono rimasti aanche nei giorni più duri dei”. Lo riferisceucraino presso laAndrii Yurash. ??war against?? has many measures: one of them -personal gesture of bravery: Apost.Nuncio inUkraine HEArch.VisvaldasKulbokas was inKyiv among2ambassadors who remained there during hardest period of bombing. So President. @yUa order «For merit” ...