Zelensky: «I colloqui con la Russia sono a zero, ma ora i 2500 soldati arresi nella Azovstal tornino a casa vivi» – Il video (Di lunedì 6 giugno 2022) I colloqui tra Ucraina e Russia al momento sono «a livello zero» secondo Volodymyr Zelensky durante un colloquio con i giornalisti. A loro il presidente ucraino ha dedicato l’appello nel video diffuso oggi sui suoi social, esortando i media internazionali a non smettere di parlare dell’Ucraina e «di ciò che qui sta accadendo. Più parliamo dell’Ucraina nel mondo – ha detto Zelensky nel video – prima saremo in grado di porre fine alla guerra e liberare la nostra terra». Come riporta il Guardian, Zelensky ha ribadito che l’esercito russo punta alla conquista della città strategica di Zaporizhzhia, ma dovranno affrontare la resistenza ucraina: «sono di più, sono più potenti, ma noi ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Itra Ucraina eal momento«a livello» secondo Volodymyrdurante uno con i giornalisti. A loro il presidente ucraino ha dedicato l’appello neldiffuso oggi sui suoi social, esortando i media internazionali a non smettere di parlare dell’Ucraina e «di ciò che qui sta accadendo. Più parliamo dell’Ucraina nel mondo – ha dettonel– prima saremo in grado di porre fine alla guerra e liberare la nostra terra». Come riporta il Guardian,ha ribadito che l’esercito russo punta alla conquista della città strategica di Zaporizhzhia, ma dovranno affrontare la resistenza ucraina: «di più,più potenti, ma noi ...

