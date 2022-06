Zelensky: “Con Kuleba non siamo stati invitati ad Ankara. Esportare il grano attraverso la Bielorussia? No” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Io non sono stato invitato e ad oggi non lo è stato neanche il ministro degli Esteri. Per noi è importante per Esportare il grano che le navi siano scortate dalla flotta di un Paese o dell’altro. Ne abbiamo parlato sia con la Turchia che con la Gran Bretagna. La Turchia sta cercando di individuare la modalità attraverso cui fornirci garanzie. Io credo che con questo intento si incontri con la Russia: ottenere da Mosca garanzie sulla sicurezza delle loro navi“. Zelensky di fatto smentisce quanto affermato dai russi, circa un accordo con Mosca ed Ankara per Esportare il grano da Odessa Ci risiamo, ormai da mesi continuiamo a dover assistere sempre alla stessa scena: a turno Ucraina e Russia annunciano un qualcosa che, puntualmente, poi l’altra si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) “Io non sono stato invitato e ad oggi non lo è stato neanche il ministro degli Esteri. Per noi è importante perilche le navi siano scortate dalla flotta di un Paese o dell’altro. Ne abbiamo parlato sia con la Turchia che con la Gran Bretagna. La Turchia sta cercando di individuare la modalitàcui fornirci garanzie. Io credo che con questo intento si incontri con la Russia: ottenere da Mosca garanzie sulla sicurezza delle loro navi“.di fatto smentisce quanto affermato dai russi, circa un accordo con Mosca edperilda Odessa Ci ri, ormai da mesi continuiamo a dover assistere sempre alla stessa scena: a turno Ucraina e Russia annunciano un qualcosa che, puntualmente, poi l’altra si ...

