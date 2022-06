(Di lunedì 6 giugno 2022) Lucio Fusaro, il presidente di, ci avevato già qualche anno fa a portare all'Allianz Cloud Ivan. Ma poi la pista era tramontata abbastanza in fretta e il bomber della Nazionale ...

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega Volley, Zaytsev può lasciare Civitanova: sfumata Piacenza, ci prova Milano -

La Gazzetta dello Sport

Ora la palla passa a Ivane a Civitanova che deve gestire materialmente lo scambio ed evitare di trovarsi un giocatore in squadra 'demotivato' da questa lunga trattativa, in vista del ......sempre piazzare un ace sulla linea e far ripartire la giostra. Ivanmercoledì sera è stato il miglior marcatore della partita che ha consegnato alla Lube Civitanova il suo 7° scudetto. E ... Zaytsev può lasciare Civitanova: sfumata Piacenza, ci prova Milano