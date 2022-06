(Di lunedì 6 giugno 2022) Lottareal proprioè sempre un orgoglio per i wrestler. Questa sera capitava aAli di poter affrontare una delle sfide più importanti in carrieraaldi Chicago, proprio nell’area in cui è cresciuto. Ildiha accolto con grande entusiasmo l’eroe locale, che per l’occasione sfoggiava dei pantaloni rossi con la bandiera di Chicago. Can @AliWWE become the new #USChampion? Or will @1 walk out of #HIAC still the champ? pic.twitter.com/kCMgPmRz0A— WWE (@WWE) June 6, 2022 Il match è stato di grande livello, con alcune mosse davvero belle ed un ritmo molto divertente.Ali poteva finalmente ottenere il primo titolo in WWE. Una sfida che ha regalato emozioni anche ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Mustafa Ali sconfitto davanti al pubblico di casa, Theory rimane campione - - IsolaWrestling : MUSTAFA ALI RACCONTA DI NON ESSERE RAPPRESENTATO NELLA WWE - TSOWrestling : Il difficile racconto dell'atleta #WWE ad #AfterTheBell #TSOW // #TSOS - WWE_Edits_00 : Mustafa Ali vs Ciampa!! #WWERaw -

World Wrestling

...BELAIR NON VUOLE CEDERE La notte di Hell in a Cell 2022 potrebbe regalare due nuovi campioni all'universo. Lo United States Championship sarà infatti difeso da Theory in un duello contro...United States Championship : Theory (C) vsAli Il pupillo di Vince McMahon difenderà il titolo strappato a Finn Balor contro l'ex leader della Retribution,Ali. Dopo essere stato ... Perché ha chiesto di lasciare la WWE Mustafa Ali racconta tutto No hometown glory for Mustafa Ali. Ali represented Chicago at WWE Hell in a Cell, and with his friends and family in attendance, he failed to capture the WWE United States Championship from Theory.Lottare davanti al proprio pubblico è sempre un orgoglio per i wrestler. Questa sera capitava a Mustafa Ali di poter affrontare una delle sfide più importanti in carriera davanti al pubblico di Chicag ...