WWE | Bobby Lashley si sbarazza di Omos ed MVP e sfida Roman Reigns per il titolo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ad Hell in a Cell 2022 va in scena un difficile match per. L’ex campione del mondo deve vedersela non solo contro l’ex alleato dell’Hurt Business MVP ma anche con il suo nuovo protetto. Si tratta solo del terzo match traed MVP. I due si sono affrontati la prima volta nel 2006 a Survivor Series, in quell’occasione fu il team dia vincere. 16 anni dopo li ritroviamo contro per due volte in poche settimane. Lo scontro successivo, infatti, è stato a Raw qualche settimana fa e come ricordiamo ha vinto MVP per la squalifica diper count out. ???@TheGiant#HIAC pic.twitter.com/RjXnzyKNjb— WWE (@WWE) June 6, 2022 Proprio lo spettro del conteggio dell’arbitro ha fatto ...

