WWE: Bianca Belair vince con l’astuzia e ruba la vittoria a Becky Lynch (Di lunedì 6 giugno 2022) Bianca Belair arrivava a questo match da dominatrice degli ultimi mesi di WWE. La EST della WWE ha tenuto dritto il timone dopo aver riconquistato il titolo a WrestleMania, rimanendo saldamente campionessa. Arrivava però a questo Hell in a Cell con un ostacolo davvero importante da superare: quello rappresentato dal Triple Threat contro due super campionesse come Becky Lynch e Asuka. Bianca Belair ha lottato per 3 volte in carriera in match a tre validi per il titolo e non aveva mai vinto. Al contrario per Becky 2 vittorie e per Asuka ben 3. Una differenza notevole, almeno per quanto riguarda le statistiche, che potevano far pensare ad una stipulazione “maledetta” per la campionessa di Raw, che però non aveva mai difeso il titolo in questo tipo di match. La ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 giugno 2022)arrivava a questo match da dominatrice degli ultimi mesi di WWE. La EST della WWE ha tenuto dritto il timone dopo aver riconquistato il titolo a WrestleMania, rimanendo saldamente campionessa. Arrivava però a questo Hell in a Cell con un ostacolo davvero importante da superare: quello rappresentato dal Triple Threat contro due super campionesse comee Asuka.ha lottato per 3 volte in carriera in match a tre validi per il titolo e non aveva mai vinto. Al contrario per2 vittorie e per Asuka ben 3. Una differenza notevole, almeno per quanto riguarda le statistiche, che potevano far pensare ad una stipulazione “maledetta” per la campionessa di Raw, che però non aveva mai difeso il titolo in questo tipo di match. La ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Bianca Belair vince con l'astuzia e ruba la vittoria a Becky Lynch - - deezkidz1 : Ali and Bianca - darkmatterhydra : RT @_stilldreaming_: Bianca so fly ?? - _stilldreaming_ : Bianca so fly ?? - JuanDelTierra1 : @WWE Bianca / Ali ?? -