WWE | Backstage entusiasta di Cody e del suo match

Cody Rhodes ha dato il massimo a Hell in a Cell contro Seth Rollins, coronando i suoi sforzi con una vittoria emozionante, complice anche l'infortunio patito prima del match. L'American Nightmare ha dichiarato che la volontà di lottare e la conseguente responsabiità è stata unicamente sua, ma non si conoscono ancora le conseguenze di questa scelta. Questo sforzo non è passato inosservato nel Backstage, che a quanto pare ha reagito molto bene al match di Cody. Esemplare Secondo Wrestle Votes, la performance di Cody Rhodes a Hell in a Cell è stata elogiata nel Backstage, infatti quelli della Gorilla Position hanno apprezzato molto l'incontro, Vince McMahon compreso: I've had multiple sources reach out this morning w/ exemplary words for the performance ...

